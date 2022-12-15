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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на технологической установке в Ангарске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после пожара на технологической установке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщает пресс-служба управление СКР по Иркутской области.

"По версии следствия, сегодня около шести часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сейчас следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая документация и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, уточняется в сообщении.

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил о возгорании на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) на площади около 2,5 тыс. кв. метров. По его информации, два человека пострадали. На данный момент пожар локализован.

Иркутская область Ангарск
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