Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Бюджет Башкирии на 2023 год утвержден с дефицитом 6,2% расходов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Курултай Башкирии принял в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета на 2023 год запланированы в объеме 267,3 млрд рублей, расходы - 285,1 млрд рублей, дефицит - 17,8 млрд рублей (6,2% расходов).

Доходы бюджета на 2025 год предусмотрены в объеме 245,5 млрд рублей, расходы - 252,5 млрд рублей, дефицит - 7 млрд рублей. Доходы в 2025 году ожидаются в размере 259,2 млрд рублей, расходы - 262,7 млрд рублей, дефицит - 3,5 млрд рублей.

"После принятия в первом чтении законопроект был доработан с учетом внесенных поправок. Изменения затронули как доходную, так и расходную части бюджета. В частности, прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году пересмотрен с увеличением на 10 млрд рублей. Так, в связи с прогнозируемым ростом налоговой базы ожидается рост поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд", - сообщил через пресс-службу спикер Госсорбания Константин Толкачев.

По его словам, общий объем финансовой помощи из федерального бюджета в 2023 году составит 76,9 млрд рублей, в 2024 году - 52,2 млрд рублей, в 2025 году - 54,6 млрд рублей.

"Снижение поступлений средств из федерального бюджета носит преимущественно технический характер и связано с изменением порядка финансирования расходов на выплату пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Указанные средства больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а будут напрямую перечисляться "Фонду пенсионного и социального страхования". В расходной части соразмерно уменьшился объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств", - прокомментировал он.

При этом, увеличено финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы, с поддержкой семей участников военной операции, с инфраструктурным развитием и т.д.

Закон направлен на подпись главе республики Радию Хабирову.

Доходы бюджета Башкирии в 2022 году предусмотрены в объеме 271,857 млрд рублей, расходы - 295,987 млрд рублей, дефицит- 24,13 млрд рублей, или 8,2% расходов.

Башкирия Курултай Башкортостана Радий Хабиров Константин Толкачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принятие нового пакета санкций ЕС против России заблокировали Польша и страны Балтии

Отказ финской Fennovoima от строительства АЭС "Ханхикиви" признали неправомерным

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Хабаровчанин осужден на 12,5 лет за госизмену в пользу Украины

Главой единого Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });