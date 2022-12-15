Бюджет Башкирии на 2023 год утвержден с дефицитом 6,2% расходов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Курултай Башкирии принял в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета на 2023 год запланированы в объеме 267,3 млрд рублей, расходы - 285,1 млрд рублей, дефицит - 17,8 млрд рублей (6,2% расходов).

Доходы бюджета на 2025 год предусмотрены в объеме 245,5 млрд рублей, расходы - 252,5 млрд рублей, дефицит - 7 млрд рублей. Доходы в 2025 году ожидаются в размере 259,2 млрд рублей, расходы - 262,7 млрд рублей, дефицит - 3,5 млрд рублей.

"После принятия в первом чтении законопроект был доработан с учетом внесенных поправок. Изменения затронули как доходную, так и расходную части бюджета. В частности, прогноз по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году пересмотрен с увеличением на 10 млрд рублей. Так, в связи с прогнозируемым ростом налоговой базы ожидается рост поступлений налога на прибыль организаций. Увеличен план по акцизам на нефтепродукты, которые пополнят дорожный фонд", - сообщил через пресс-службу спикер Госсорбания Константин Толкачев.

По его словам, общий объем финансовой помощи из федерального бюджета в 2023 году составит 76,9 млрд рублей, в 2024 году - 52,2 млрд рублей, в 2025 году - 54,6 млрд рублей.

"Снижение поступлений средств из федерального бюджета носит преимущественно технический характер и связано с изменением порядка финансирования расходов на выплату пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Указанные средства больше не будут отражаться в республиканском бюджете, а будут напрямую перечисляться "Фонду пенсионного и социального страхования". В расходной части соразмерно уменьшился объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств", - прокомментировал он.

При этом, увеличено финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы, с поддержкой семей участников военной операции, с инфраструктурным развитием и т.д.

Закон направлен на подпись главе республики Радию Хабирову.

Доходы бюджета Башкирии в 2022 году предусмотрены в объеме 271,857 млрд рублей, расходы - 295,987 млрд рублей, дефицит- 24,13 млрд рублей, или 8,2% расходов.