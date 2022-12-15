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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Бюджет Нижегородской области на 2023 год принят с дефицитом 6,2% расходов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заксобрание Нижегородской области приняло в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023-2025 годы. Как сообщила пресс-служба собрания, доходы бюджета на 2023 год утверждены в размере 254 млрд рублей, расходы - 270,8 млрд рублей. Дефицит составит 16,8 млрд рублей, или 6,2% расходов.

Ко второму чтению законопроекта регион получил дополнительно 12,9 млрд рублей федеральных средств.

"Серьезные суммы закладываются на развитие территорий, соцподдержку и решение экологических вопросов", - говорится в сообщении.

Так, на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод будет направлено 1,5 млрд рублей, на ликвидацию свалок - 903,3 млн рублей. На программу комплексного развития сельских территорий дополнительно запланировано 807,7 млн рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды - 975 млн рублей.

Общий объем федеральных безвозмездных поступлений в региональный бюджет составит 45,4 млрд рублей.

Формирование расходов областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в программном формате на основе 36 государственных программ Нижегородской области. В 2023 году регион рассчитывает направить на развитие образования - 58,3 млрд рублей, социальную поддержку граждан - 44,9 млрд рублей, развитие здравоохранения - 37,6 млрд рублей, развитие транспортной системы - 33,3 млрд рублей, развитие физической культуры и массового спорта - 10,2 млрд рублей, развитие агропромышленного комплекса - 6,4 млрд рублей, развитие культуры и туризма - 5,3 млрд рублей.

Сообщается также, что Нижегородская область рассчитывает выйти на бездефицитный бюджет к 2025 году.

Депутаты также изменили бюджет региона на 2022 год. Доходы бюджета утверждены в объеме 257,3 млрд рублей, расходы - 305,5 млрд рублей, дефицит - 48,2 млрд рублей, или 15,8% расходов.

Нижегородская область Заксобрание Нижегородской области
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