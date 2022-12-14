Утвержден бюджет Кузбасса на 2023 год с дефицитом 21% от расходов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Кемеровской области принял в окончательном чтении бюджет региона на 2023 года, а также плановый период 2024-2025 годов, заседание транслировалось онлайн.

Бюджет региона на 2023 год принят с доходами 213,381 млрд рублей, расходами 269,834 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 56,453 млрд рублей, или 20,9% расходов.

Бюджет на 2024 год принят с доходами 218 млрд рублей, расходами 240,2 млрд рублей (дефицит 22,2 млрд рублей, или 9,2% расходов), на 2025 год - с доходами 193,8 млрд рублей, расходами 213,1 млрд рублей (дефицит - 19,3 млрд рублей, или 9% расходов).

В ходе первого чтения в ноябре первый зампредседателя правительства - министр финансов Кемеровской области Игорь Малахов сообщал, что дефицит 2023 года "полностью обеспечен за счет сформированных резервов".

"Резерв сформировался в течение двух последних лет. Кроме того, в текущем году за счет эффективного управления остатками обеспечен доход от размещения (средств - ИФ) на депозите в размере более 9 млрд рублей", - сообщал он.

Так, за 10 месяцев 2022 года суммарный налог на прибыль составил 139,6 млрд рублей, в то время как за весь 2021 год показатель был равен 100,6 млрд рублей, а в 2020 году - 30,4 млрд рублей.

В 2024-2025 годах покрытие дефицита бюджета планируется как за счет остатков, так и за счет привлечения кредитных ресурсов.

Говоря о факторах, которые легли в основу формирования доходной части бюджета на 2023 год, Малахов сообщал, что власти ожидают снижения цен на уголь (на 25% - на энергетический, на 30% - на коксующийся), сокращения бюджетной отдачи от неугольных видов экономической деятельности (снижение финансовых результатов металлургического и химического производства, а также производства кокса и нефтепродуктов). Третий фактор - предполагаемое изъятие рентного дохода угольной отрасли и производителей минудобрений за счет введения экспортной пошлины и повышенного НДПИ.

Бюджет региона на 2022 год был принят с доходами 194,552 млрд рублей, расходами 209,77 млрд рублей, дефицитом 15,218 млрд рублей, или 7,3% расходов. В результате последних изменений, внесенных 1 декабря, доходы бюджета выросли до 311,8 млрд рублей, расходы - до 278,6 млрд рублей, профицит составил 33,3 млрд рублей (10,7% доходов).