Правительство подготовит пакет мер для повышения рождаемости в России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер, направленных на повышение рождаемости в стране и увеличение продолжительности жизни.

"Да, нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию", - сказал глава государства в четверг на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил при этом: "Понимаю, что это непростая задача в силу целого ряда обстоятельств, но нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в России".