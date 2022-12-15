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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Правительство подготовит пакет мер для повышения рождаемости в России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер, направленных на повышение рождаемости в стране и увеличение продолжительности жизни.

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"Да, нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию", - сказал глава государства в четверг на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил при этом: "Понимаю, что это непростая задача в силу целого ряда обстоятельств, но нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в России".

Владимир Путин
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