В РФ к концу года подготовят "портрет женщины, желающей родить ребенка"

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках проекта по изучению влияния на рождаемость в РФ до 25 декабря будет подготовлен "портрет женщины, желающей родить ребенка"; меры поддержки по повышению рождаемости будут представлены президенту уже в феврале.

"Мы реализуем проект по изучению всех проблем, которые связаны (...) с поддержкой рождаемости сейчас и необходимостью отработки дополнительных мер. Мы разделили эту работу на три этапа", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг в режиме ВКС.

"(На первом этапе) до 25 декабря этого года мы подготовим так называемый портрет женщины, желающей родить ребенка по РФ в целом и по субъектам РФ. Он будет основываться на всех доступных статистических данных, последних данных Всероссийской переписи населения, сведениях, которые вносятся в медицинские свидетельства о рождении и так далее. Также проведено исследование общественного мнения", - рассказала она.

По ее словам, "на втором этапе - до 28 февраля - портрет будет дополнен результатами пилотных исследований, направленных на определение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей".

"И, наконец, третий этап - до 15 апреля будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер по поддержке рождаемости", - сказала вице-премьер.

Она выразила готовность доложить о предложениях президенту, "поскольку понимаем, что эта тема является абсолютно приоритетной с точки зрения достижения национальных целей развития страны".

Предложения по мерам для повышения рождаемости, по ее словам, могут быть готовы в марте, но, возможно, и раньше, только им потребуется доработка.

"Долговато как-то (в марте - ИФ), давайте хотя бы на февраль, мы же раньше собирались, вы же ведете эту работу сейчас. Давайте мы в феврале соберемся, пообсуждаем ваши предложения, а если надо будет - соберемся еще раз, чтобы поставить точки над и", - сказал Путин.

Президент поручил Голиковой "обратить внимание и на регионы, в которых складывается такая ситуация, на которую мы просто обязаны обращать особое внимание". Президент назвал Смоленскую, Ленинградскую, Рязанскую, Пензенскую области и Республику Мордовия.

"Вы знаете обо всех этих территориях. Нужно посмотреть, что там, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране, что является причиной. Соседние регионы более-менее прилично, а у этих - сбои идут", - сказал Путин, отметив, что уровень рождаемости - это "интегральный показатель всех наших усилий в сфере экономической и социальной политики, в сфере здравоохранения".