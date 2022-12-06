В Минтруда отметили сложную демографическую ситуацию в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России проведут анализ демографической ситуации, чтобы подготовить меры по увеличению рождаемости, так как ситуация в этой сфере является сложной, сообщила в Госдуме заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Она сказала это на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

"Мы действительно сейчас находимся в довольно сложной демографической ситуации, которая во многом обусловлена объективными причинами, наложением двух негативных демографических волн: последствия Великой Отечественной войны, на которые синхроном потом наложились последствия распада СССР, и количество женщин, рожденных в эти годы, было меньше. Сегодня пришла очередь этих женщин становиться мамами, мальчиков - папами, а в связи с низкой рождаемостью, количество таких родителей у нас невелико. Это требует кардинальных мер по повышению рождаемости", - сказала Баталина.

По ее словам, по поручению президента и премьер-министра в августе был сформирован межведомственный аналитический проект повышения рождаемости, который реализуется на площадке аналитического центра при правительстве совместно с ведущими демографическими школами. Цель проекта - формирование "свода данных о демографической ситуации во всех регионах РФ, потому что региональная ситуация неравномерная, есть национальные, религиозные особенности, есть особенности уклада, традиций, поэтому сейчас идет изучение каждого субъекта", объяснила замминистра.

"В начале следующего года планируется провести анализ демографической ситуации в разрезе регионов, к весне сформировать персонифицированные рекомендации для субъектов, разделив их на кластеры, объединенные определенными особенностями и отличиями, и сформировать предложения по дополнительным мерам, направленным на развитие демографической ситуации", - сказала Баталина.

Она отметила, что при формировании данных мер "важно понимать, на какие инициативы со стороны государства родители готовы откликнуться, потому что порой то, что нам кажется очевидным, лежит на поверхности и неизбежно должно привести к эмоциональному отклику со стороны родителей, не всегда случается".