Путин предложил ввести постоянные должности для студентов-медиков в первичном звене

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил ввести в первичном звене здравоохранения постоянные должности врачей-стажеров, которые могли бы занимать студенты старших курсов, и таким образом закрепить временную практику периода пандемии COVID-19.

Он сказал это на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Сотрудники первичного звена работают с колоссальной нагрузкой, которая, в том числе, связана с дефицитом кадров. В период пандемии на помощь коллегам пришли студенты старших курсов и ординаторы. Предлагаю закрепить эту практику, ввести должности врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года обучения могли работать по специальности прежде всего в первичном звене", - заявил президент.

Еще он попросил правительство с 2023 года запустить программу по борьбе с сахарным диабетом по образцу действующих в стране программ борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По его словам, сейчас в стране насчитывается более 5 млн человек с установленным диагнозом "диабет", "а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать".

"Эта работа должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, и, конечно, профилактическую работу", - добавил Путин.

Также президент попросил правительство проработать источники финансирования программы по увеличению охвата лекарственной терапией больных гепатитом С.