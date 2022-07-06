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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Студентам дадут преимущество при зачислении в ординатуру за волонтертво в пандемию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Студенты, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтеров, получат преимущество при зачислении в ординатуру. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участникам волонтерской работы в сфере охраны здоровья, связанной с профилактикой, диагностикой и лечением коронавирусной инфекции, начисляются 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 году, уточнили в пресс-службе Минздрава.

Баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов.

Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования.

Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мишустин
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