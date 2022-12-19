Сбербанк предоставил Башкирии 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минфин Башкирии и Сбербанк России 5 декабря 2022 года заключили контракт на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 3 млрд рублей, говорится в закупочной документации на портале госзакупок.

Средства привлекаются для частичного финансирования дефицита республиканского бюджета и (или) погашения долговых обязательств.

Стоимость договора составляет 255,698 млн рублей (соответствует процентной ставке 8,5% годовых).

Кредитная линия открывается на 366 календарных дней, период выборки кредита - с 6 декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года включительно, предельный срок погашения кредита - 6 декабря 2023 года.

В Минфине Башкирии "Интерфаксу" поясняли, что региональным законом о бюджете на 2022 год в этом году предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 3 млрд рублей. Ставка привлечения не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 1% годовых (обязательное условие, принятое республикой в рамках соглашений, заключенных с Минфином России, при реструктуризации бюджетных кредитов).

В соответствии с региональным законом о бюджете, доходы бюджета Башкирии в 2022 году составят 271,857 млрд рублей, расходы - 295,987 млрд рублей, дефицит - 24,13 млрд рублей, или 8,2% расходов.

Госдолг Башкирии на 1 ноября 2022 года равнялся 35,715 млрд рублей, в том числе, по государственным ценным бумагам - 15 млрд рублей, по бюджетным кредитам - 20,715 млрд рублей.