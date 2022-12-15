Актрисы Хаматова и Раппопорт исключены из попечительского совета фонда "Круг добра"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из попечительского совета фонда "Круг добра" исключены российские актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

Согласно документу, в состав совета фонда включены уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также летчик-космонавт Герой РФ Олег Новицкий.

30 марта сообщалось, что Хаматова уволилась из московского театра "Современник" по собственному желанию и уехала из России в Ригу.

Тем же указом увеличивается предельный возраст получения помощи из фонда - с 18 до 19 лет. Согласно документу, теперь помощь оказывается детям в течение одного года после достижения ими возраста 18 лет в случае, если до его достижения они получали такую поддержку от фонда.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента РФ в январе 2021 года. Его учредителем выступил Минздрав РФ.

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