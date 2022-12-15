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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Подписан указ о повышении возраста для получения помощи из фонда "Круг добра"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 15 декабря подписал указ об увеличении предельного возраста, до которого можно будет получать помощь из фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Если фонд помогал детям, пока им было меньше 18 лет, они продолжат получать эту помощь еще один год после достижения совершеннолетия, следует из указа.

О планах увеличить предельный возраст для клиентов фонда до 19 лет Путин объявил ранее в этот же день на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что бюджета фонда в настоящее время "полностью хватает" на финансирование лечения всех детей, которым нужна такая помощь.

В июне повысить этот возраст президенту предложил руководитель фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе, редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по президентскому указу в январе 2021 года. Учредителем фонда является российский Минздрав. В фонд должны поступать отчисления с повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Круг Добра Владимир Путин
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