Подписан указ о повышении возраста для получения помощи из фонда "Круг добра"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 15 декабря подписал указ об увеличении предельного возраста, до которого можно будет получать помощь из фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если фонд помогал детям, пока им было меньше 18 лет, они продолжат получать эту помощь еще один год после достижения совершеннолетия, следует из указа.

О планах увеличить предельный возраст для клиентов фонда до 19 лет Путин объявил ранее в этот же день на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что бюджета фонда в настоящее время "полностью хватает" на финансирование лечения всех детей, которым нужна такая помощь.

В июне повысить этот возраст президенту предложил руководитель фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе, редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по президентскому указу в январе 2021 года. Учредителем фонда является российский Минздрав. В фонд должны поступать отчисления с повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.