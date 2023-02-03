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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями "Круг добра" благодаря поддержке Федеральной антимонопольной службы смог сэкономить 11 млрд рублей на закупках лекарств в 2021 и 2022 годах, сообщила пресс-служба ФАС.

Там объяснили, что ФАС помогает фонду в переговорах с фармпроизводителями, и за счет этого, в частности, удалось снизить цены на орфанные препараты на 49%. Представители Федеральной антимонопольной службы не допускают превышение стоимости препаратов для лечения редких заболеваний в России над их ценой за рубежом, отметили в пресс-службе.

Помощь фонда получили 5194 ребенка, при этом на покупку лекарств было направлено 103 млрд рублей, добавили в ФАС.

Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента Владимира Путина. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. За это время помощь фонда получили почти 5 тыс. детей.

В декабре 2022 года правительство расширило возрастную группу пациентов, которым помогает "Круг добра", до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).

ФАС Круг добра
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