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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Минцифры поддержало введение уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы разработали и внесли в правительство законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот персональных данных, предполагающий максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести, а в некоторых случаях - и до десяти лет лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в Минцифры.

"Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры", - сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства.

Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 млн рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до шести лет, а в некоторых случаях и до десяти лет.

"Если незаконный сбор, использование, хранение и передача данных повлекли за собой тяжкие последствия, были совершены с использованием служебного положения или были организованы группой лиц, наступает указанная максимальная ответственность", - уточнили в Минцифры.

Там отметили, что "если целенаправленные действия злоумышленника привели к утечке значимых объёмов данных или если публикация чувствительных данных может представлять вред для конкретных людей - ответственность наступит вне зависимости от занимаемой должности".

В мае глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что готовится законопроект о введении уголовной ответственности за продажу украденных персональных данных.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, в июле что ответственность должны нести не только те, кто допустил утечки персональных данных, но и те, кто осуществляет незаконный оборот персональных данных, и, возможно, те, кто пользуется этими данными, заведомо осознавая их противоправный характер.

Хинштейн уточнял, что уголовную ответственность за утечки следует ввести и для госслужащих. По его словам, речь идет о случаях, когда утечка привела к причинению тяжкого вреда здоровью или летальному исходу.

Минцифры Роскомнадзор Андрей Липов Александр Хинштейн
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