Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Число погибших в аварии с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли семь человек, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, утром на трассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" около села Троицкое Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс".

На месте происшествия работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причины ДТП установят следователи, отметил Дегтярев.

Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осужденный ранил двух полицейских в здании суда в Карабаше

Минцифры поддержало введение уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных

Минцифры поддержало введение уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении в строй 97% российских военных, раненных на Украине

Что произошло за день: четверг, 15 декабря

Военная операция на Украине

Ужесточены правила въезда в Запорожскую область через "Васильевку"

Первый вице-премьер Белоусов и губернаторы попали под санкции США

Завкафедрой адвокатуры МГЮА Володина возглавила Федеральную палату адвокатов

Минфин США ввел санкции против Потанина, Росбанка и ХК "Интеррос"

Актрисы Хаматова и Раппопорт исключены из попечительского совета фонда "Круг добра"

Актрисы Хаматова и Раппопорт исключены из попечительского совета фонда "Круг добра"

В РФ к концу года подготовят "портрет женщины, желающей родить ребенка"

В РФ к концу года подготовят "портрет женщины, желающей родить ребенка"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });