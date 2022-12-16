Число погибших в аварии с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли семь человек, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, утром на трассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" около села Троицкое Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс".

На месте происшествия работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф. Причины ДТП установят следователи, отметил Дегтярев.