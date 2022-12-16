Верховный суд РФ утвердил приговор фигурантам дела о теракте в петербургском метро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ утвердил приговор в отношении 11 фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, в результате которого погибли 15 человек.

"Верховный суд Российской Федерации приговор 2-го Западного окружного военного суда и определение Апелляционного военного суда в отношении 11 лиц оставил без изменения, доводы кассационных жалоб - без удовлетворения", - сообщила Генпрокуратура РФ в пятницу.

В надзорном ведомстве напомнили, что в 2019 году 2-ой Западный окружной военный суд приговорил по делу 11 человек, обвиняемые были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного.

Суд установил, что в апреле 2017 года они "в составе террористического сообщества совершили незаконное изготовление взрывчатого вещества и взрывного устройства, незаконное хранение, перевозку и ношение взрывного устройства, покушение на совершение взрыва на станции метрополитена в Санкт-Петербурге, а также совершили террористический акт в метрополитене Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек, 79 человек получили ранения различной степени тяжести".

Приговор вступил в законную силу 6 августа 2021 года на основании апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда.