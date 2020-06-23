Суд не принял иски двоих осужденных за теракт в петербургском метро к УФСИН

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга вернул иски, поданные к региональному УФСИН двумя осужденными за теракт в метро из-за неудовлетворенности условиями содержания, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Административные исковые заявления Аброра Азимова (осужден на 28 лет - ИФ) и Мухамадюсупа Эрматова (осужден на 28 лет - ИФ) были оставлены без движения, поскольку поданы с нарушением требований ст. 125, 126 КАС РФ (форма и содержание административного искового заявления; документы, прилагаемые к административному исковому заявлению)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до установленного судом срока (15 июня) данные недостатки не были устранены. Как сообщалось, данные иски были поданы 18 мая.

Претензии Азимова и Эрматова к УФСИН

В заявлении Азимова указывалось, что 12 марта 2019 года он был помещен в СИЗО-1 "Кресты". С момента заключения под стражу он якобы не имеет возможности общаться с женой и отцом в достаточном объеме, поскольку цензура СИЗО не пропускает многие его письма, а до октября 2019 года ему также отказывали в телефонных переговорах с родственниками.

Вместе с этим с 13 по 24 марта 2019-го осужденный содержался в камере с девятью людьми, большинство из которых курили, но вытяжка не работала, а функцию вентиляции выполняла форточка размером 25 на 140 см: из-за нехватки свежего воздуха "Азимов испытывал страдания". С 24 марта фигуранта перевели в другую камеру, которая ему тоже не понравилась, так как "не работала вытяжка, отсутствовала питьевая вода, и он был вынужден пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором", следует из сообщения.

Кроме того, Азимов имеет претензию к УФСИН из-за раннего подъема и позднего засыпания, что "вызвало хронический недосып и утомляемость, он периодически засыпал на судебных заседаниях". В дни транспортировки в суд осужденный оставался без горячей пищи, и ему приходилось довольствоваться сухим пайком. В судебном заседании Азимов находился в камере аквариумного типа с еще пятью людьми - "все были вынуждены дышать несвежим воздухом по причине отсутствия нормальной вентиляции".

Вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытки. Истец просил суд обязать УФСИН устранить указанные нарушения и взыскать с ответчика компенсацию в 238 170 рублей. Эрматов подал аналогичный иск.

Дело о теракте в петербургском метро

10 декабря 2019 года 2-й Западный Окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в метрополитене северной столицы в 2017 году. Организатор взрыва Аброр Азимов был осужден на пожизненный срок, остальные 10 фигурантов получили от 19 до 28 лет колонии. Решение суда было обжаловано, однако апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

Как установили Следственный комитет РФ и суд, теракт в метро 3 апреля 2017 года совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который пронес в подземку два взрывных устройства, изготовленных членами террористического сообщества. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания": самодельное взрывное устройство не взорвалось, поскольку было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято.

Вторую бомбу Джалилов оставил при себе. Взрыв произошел в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический Институт"; в результате погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

Следствие предполагает, что к организации теракта причастна запрещенная в РФ террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"). Предварительно, заказчиком теракта был глава организации - уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох), который был арестован в России заочно и объявлен в розыск. Также заочно арестован его заместитель, инструктор в лагере боевиков, где проходил подготовку Джалилов, гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.