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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта

Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро в пятую годовщину теракта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Красные розы и гвоздики принесли жители Петербурга на платформу станции метро "Технологический институт".

Цветы возложены у колонны под памятной табличкой о теракте, который произошел пять лет назад, и под фотографией одной из погибших, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса". К мемориальной табличке пришли родственники и близкие жертв взрыва в петербургском метро.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге пострадали 103 человека, 16 человек погибли, в том числе террорист. Организатор теракта осужден пожизненно, еще десять человек приговорены к срокам от 19 до 28 лет.

Память погибших почтил губернатор Александр Беглов, посетивший в воскресенье станцию "Технологический институт".

В тот день, отметил Беглов, "каждый на своем месте совершил подвиг: машинист вывел поезд из тоннеля, дежурная по станции организовала эвакуацию". "Пассажиры помогали людям выбраться из вагонов, оказывали первую помощь раненым. Водители такси и автомобилисты бесплатно подвозили людей", - говорится в тексте обращения губернатора к горожанам в связи с пятой годовщиной теракта.

Панихида по жертвам теракта прошла в воскресенье в Троице-Измайловском соборе. В Екатерининском собрании прошел памятный концерт "Санкт-Петербург против терроризма".

Петербург
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