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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Российские эмитенты с июля будут раскрывать информацию "по умолчанию"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Возвращение к раскрытию эмитентами информации, за некоторыми исключениями, должно произойти после 1 июля 2023 года, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина/

При этом, по ее словам, каждая компания должна будет уведомлять ЦБ о том, какие данные не публикуются, а регулятор будет проверять, соответствует ли ее подход "небольшому" перечню исключений.

"Наша позиция заключается в том, что надо переходить к более полному раскрытию информации. Действительно, может быть исключение чувствительной информации, ее перечень не должен быть очень большой, потому что получение информации принципиально важно для инвесторов", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, после 1 июля должен действовать такой порядок, когда есть ограничения на раскрытие определенной информации. Эмитенты, если они не раскрывают эту информацию, то уведомляют об этом ЦБ, а он проверяет, насколько это соответствует установленным правилам, сказала она.

"Мы рассчитываем на развитие рынка капитала, и для того чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги, конечно, нужно возвращаться к нормальному раскрытию информации. Еще раз: может быть, за некоторыми исключениями", - сказала Набиуллина.

Правительство в марте разрешило эмитентам временно не раскрывать бухгалтерскую отчетность и данные об аудиторских заключениях на фоне введения антироссийских санкций. В конце ноября срок действия этого решения был продлен до июля 2023 года.

Банк России Эльвира Набиуллина
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