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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Возможной причиной падения Ми-8 в Бурятии назвали неисправность или ошибку пилотов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета Ми-8 в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в субботу.

"(Среди них - ИФ) техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 16 декабря вертолет Ми-8 АМТ осуществлял перелет с аэродрома "Восточный" до международного аэропорта "Байкал" города Улан-Удэ Республики Бурятия. При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Байкал" воздушное судно перешло в режим самопроизвольного вращения и упало.

В результате авиакатастрофы и возникшего пожара вертолет был разрушен полностью, трое членов экипажа погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Бурятия Ми-8 СКР
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