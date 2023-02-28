Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Несколько человек пострадали при крушении вертолета Ми-8 под Мурманском

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет разбился под Мурманском, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет разбился неподалеку от площадки Ловозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - сказали в экстренных службах.

В МЧС РФ подтвердили информацию об инциденте. "Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом "село Краснощелье - село Ловозеро". На борту, предварительно, находились девять человек, из которых трое - члены экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

По информации министерства, в настоящее время спасатели МЧС доставляют пассажиров на снегоходах в село Ловозеро.

Мурманск Мурманская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турчак предложил ввести особый порядок ЕГЭ в обстреливаемых приграничных районах

В экстренных службах назвали снежный вихрь возможной причиной крушения Ми-8 под Мурманском

Глава СПЧ предложил юридически закрепить понятие "русофобия" и наказывать за нее

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ с Украины

Беспилотник упал в Коломне близ объекта гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку удара дронов ВСУ по объектам на Кубани и в Адыгее

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

Минобороны сообщило о тренировке сил ПВО на западе России с привлечением истребителей

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });