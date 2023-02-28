Несколько человек пострадали при крушении вертолета Ми-8 под Мурманском

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет разбился под Мурманском, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет разбился неподалеку от площадки Ловозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - сказали в экстренных службах.

В МЧС РФ подтвердили информацию об инциденте. "Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом "село Краснощелье - село Ловозеро". На борту, предварительно, находились девять человек, из которых трое - члены экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

По информации министерства, в настоящее время спасатели МЧС доставляют пассажиров на снегоходах в село Ловозеро.