Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Фото: ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет разбился при посадке в Улан-Удэ (Бурятия), есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 разбился при посадке на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ. Погибли три человека, находившиеся на борту", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту "Байкал".

"В 15:20 по местному времени (10:20 по Москве) поступило сообщение о том, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет Ми-8. (...) Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета", - написал Цыденов в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, на борту вертолета не было пассажиров. Экипаж состоит из трех человек. "Экипаж, к сожалению, погиб", - сообщил глава региона. Воздушное судно тушат сотрудники аэропорта и МЧС.

Цыденов добавил, что вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.