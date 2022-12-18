Экс-мэр Тынды арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр города Тында (Амурская область) Марина Михайлова арестована по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщает в воскресенье Благовещенский городской суд.

"Суд избрал Михайловой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Решение об аресте суд принял, полагая, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия.

По версии следствия, в июле 2021 году администрация Тынды в лице мэра города заключила договор со строительной компанией. Она до августа 2024 года должна была провести капитальный ремонт улицы Красная Пресня, а администрация поэтапно оплачивать фактически выполненные работы. Между тем, в декабре 2021 года мэр Михайлова приняла решение выплатить подрядчику около 132 млн руб. за работы, которые не производились, и за стройматериалы, которые хоть и были указаны в актах приема-передачи, отсутствовали. При этом в августе 2022 года контракт был расторгнут, работы по нему не выполнены.

Как сообщалось, мэр Тынды Марина Михайлова подала заявление об увольнении. Временно исполняющим полномочия мэра назначен его первый заместитель Игорь Сальников.

Михайлова руководила городом с 2018 года.

Тында - северная столица Амурской области и столица Байкало-Амурской магистрали. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. В апреле 1974 года БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, это стало официальной датой начала строительства магистрали.