Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области локализован

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет, сообщили Интерфаксу в пресс-службе "Иркутской нефтяной компании" (ИНК, владелец месторождения).

"Погибших нет. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, угрозы для населения нет", - сказал собеседник агентства.

ИНК отмечает, что возгорание на Марковском месторождении произошло "в период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа".

"Мероприятия осуществляются в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование", - говорится в пресс-релизе ИНК.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение (Усть-Кутский район Иркутской области) является одним из главных добывающих месторождений "Иркутской нефтяной компании", подключено к нефтепроводу ВСТО.

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