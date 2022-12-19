В Москве довольны ослаблением требований Алжира к импортной пшенице

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Межотраслевой зерновой комитет Алжира (OAIC) ослабил требования к пшенице мягких сортов, ввозимой в страну, это может положительно отразиться на российском экспорте, сообщил Центр оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора).

В тендерах на закупку пшеницы, которые объявляет алжирская сторона, максимально допустимое содержание в поставляемой партии пшеницы зерен, поврежденных клопом-черепашкой, увеличено с 0,5% до 1%.

"Снижение требований к этому показателю положительно отразится на экспорте российской пшеницы", - отметили в российском центре.

Там напомнили, что в сентябре 2022 года в Алжире состоялось 10 заседание российско-алжирской межправкомиссии, по итогам которого алжирская сторона подтвердила свое намерение и дальше сохранять благоприятные условия для российского экспорта зерна в Алжир.

По оценкам Минсельхоза США, в 2022/2023 сельхозгоду валовой сбор пшеницы в Алжире составит 3,7 млн тонн, импортные закупки будут на уровне 8,2 млн тонн.

Россия начала регулярно поставлять пшеницу в Алжир в июне 2021 года. Это стало возможным после того, как Алжир в октябре 2020 года ослабил требования к российской пшенице, допустив при поставках зерно с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%. Ранее допускалось только 0,1%. До этого Алжир закупал пшеницу в основном во Франции, Германии, Аргентине.

По оценке российского торгпреда в Алжире Ивана Налича, которую приводил центр "Агроэкспорт", пшеница из России в среднесрочной перспективе может занять 10-15% рынка этого зерна в Алжире. Это от 600 тысяч до 1 млн тонн в год.