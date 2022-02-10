Глава "Агроэкспорта": потенциал экспорта агропродукции РФ в страны Персидского залива к 2030 году - $3 млрд

Дмитрий Краснов рассказал об особенностях экспорта продукции АПК в страны Персидского залива и об ожиданиях от Российской аграрной недели в Дубае

Глава "Агроэкспорта": потенциал экспорта агропродукции РФ в страны Персидского залива к 2030 году - $3 млрд Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Интерес экспортеров российской агропродукции в последние годы все больше смещается в сторону стран Персидского залива, которые являются крупными импортерами продовольствия. Новые возможности для расширения торговли планируется обсудить в ходе Российской аграрной недели в рамках ЭКСПО-2020, которая открывается 11 февраля в Дубае.

О том, каков потенциал экспорта продукции российского АПК в страны Персидского залива, в чем специфика торговли с ними и стоит ли ждать прорыва после участия в ЭКСПО-2020, в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов.

- Страны Персидского залива в последнее время все чаще упоминаются в числе крупных покупателей продукции российского АПК. Саудовская Аравия, которая была основным импортером российского ячменя, теперь покупает и нашу пшеницу. Активно наращивает закупки зерна Иран, Объединенные Арабские Эмираты приобретают российскую курятину. Когда это направление стало значимым для российских экспортеров? Какие страны являются основными покупателями?

- Да, регион Персидского залива, наряду с Китаем, является одним из основных с точки зрения возможностей для наращивания экспорта продукции АПК. Он в какой-то степени уникальный, поскольку сочетает в себе быстрый рост численности населения и высокий уровень доходов в большинстве стран. Как правило, в богатых странах население растет медленно или вовсе не растет, но это не про страны Персидского залива.

Другой особенностью является жаркий климат, что не дает возможности полностью обеспечить себя сельхозпродукцией собственного производства. В результате регион быстро наращивает импорт продовольствия и, несмотря на программы импортозамещения в ряде отраслей АПК, остается зависимым от внешних поставок.

Что же касается нашего товарооборота продукции АПК со странами этого региона, то по сравнению с 2016 годом он вырос в два раза. Более чем в два раза увеличился и российский экспорт. Причем значительный прирост поставок произошел в 2017 году, когда его объем превысил $800 млн.

Если говорить о конкретных странах, то крупнейшими покупателями российской агропродукции являются Саудовская Аравия, на которую пришлось 77% от общего объема экспорта в этот регион в 2021 году, и ОАЭ - 12%. В продуктовой структуре основными экспортными товарами являются ячмень - 32% от общего объема в 2021 году, пшеница - 25%, подсолнечное масло - 12%, мясо птицы - 11%, шоколадные кондитерские изделия - 7% и говядина - 3%.

- Каков потенциал продукции российского АПК в целом на рынках стран региона? Какая продукция в ближайшее время может быть востребована в большей степени?

- Основными экспортными продуктами будут зерновые, кондитерские изделия, подсолнечное масло, мясо птицы и говядина. Эта продукция уже сегодня востребована на рынках региона. Дальнейшее наращивание поставок будет зависеть от того, смогут ли российские компании установить долгосрочные отношения с покупателями и реализовать маркетинговые стратегии по продвижению своей продукции.

Потенциал поставок в государства Персидского залива к 2030 году мы оцениваем почти в $3 млрд. Крупнейшими покупателями останутся Саудовская Аравия и ОАЭ. Значимые объемы будут идти в Ирак, Катар, Оман и Кувейт.

Важным направлением будет Иран, который уже превратился в крупного покупателя российского подсолнечного масла и зерновых. В то же время поставки будут зависеть от урожая в этой стране и поэтому подвержены колебаниям от сезона к сезону.

- В чем специфика ритейла и сегмента HoReCa в этих странах? Существуют ли какие-то специальные требования и как российские компании под них подстраиваются?

- Основными каналами продаж продуктов питания в странах Персидского залива являются супер- и гипермаркеты. Развита и сеть традиционных небольших продуктовых магазинов. Например, "бакалас" в Саудовской Аравии.

- А электронная торговля?

- Да, она развивается активно, но не играет такой роли как, например, в Китае. Местные потребители все-таки предпочитают покупать товары офлайн.

Если говорить о HoReCa, то среди стран региона этот сегмент наиболее развит в ОАЭ. Сейчас он восстанавливается после провала, связанного с пандемией коронавируса. Есть специфика и в Саудовской Аравии, она обусловлена значительным сегментом гостиниц и предприятий общественного питания, обслуживающих паломников во время хаджа.

Пандемия отразилась и на поведении потребителей. Они стали меньше ходить в рестораны, стали больше готовить дома, делая покупки в магазинах. Во время локдауна особенно выиграли небольшие "магазины у дома", которые в значительной степени ориентированы на местную продукцию.

И это, надо сказать, вызов для экспортеров. Многие страны сосредотачиваются на собственном производстве, по ряду важных для нас позиций импорт будет падать. Поэтому нам необходимо укреплять свое позиционирование, чтобы наращивать экспорт не за счет физических объемов, а за счет повышения маржинальности поставляемой продукции.

Важной спецификой, как и во многих других мусульманских странах, является необходимость получения сертификата "Халяль" для мясной и молочной продукции, а также кондитерских изделий. Не все виды пищевой продукции требуют сертификации "Халяль", но его наличие может повлиять на ценность продукта, сделать его более привлекательным для потребителя и увеличить цену реализации.

- Каков объем экспорта халяльной продукции в регион из РФ?

- За последние три года он практически удвоился и в 2021 году достиг $180 млн, причем более половины - $96 млн - пришлось на экспорт мяса птицы. Поставки шоколадных кондитерских изделий составили $56 млн, говядины - $26 млн. Крупнейшими покупателями российской халяльной продукции стали Саудовская Аравия и ОАЭ.

При этом напомню, что в целом экспорт мяса птицы из России в прошлом году составил $519 млн.

- Какие меры принимаются для усиления присутствия российской продукции АПК на этих рынках? Какие из них наиболее востребованы бизнесом?

- В последние годы в РФ создана комплексная система поддержки аграрного экспорта, охватывающая все этапы - от запуска инвестпроекта до поддержки в продвижении готовой продукции. Это и помощь в участии в выставках, размещение продукции в павильонах РЭЦ. В свою очередь "Агроэкспорт" создает линейку информационно-аналитических материалов для российских компаний: экспортные гиды, концепции продвижения, аналитические и отраслевые обзоры. По сути, за последнее время создана новая область знаний и компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности компаний АПК.

С 2019 по 2021 годы подготовлено более 80 экспортных гидов, в том числе 22 - по рынкам стран Персидского залива, а также две стратегии продвижения на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива. Эти материалы создаются в коллаборации с экспертами Всемирного банка, отраслевых союзов, ведущих консалтинговых агентств. И если экспортные гиды востребованы компаниями, которые только собираются экспортировать свою продукцию, то концепции продвижения предназначены для тех, кто уже активно занимается экспортом и нуждается в понимании дальнейших шагов по закреплению на рынке и повышению маржинальности своей работы.

- С какими странами и по какой продукции российский АПК конкурирует на рынках стран Персидского залива?

- На разных рынках у нас разные конкуренты: на рынке ячменя Саудовской Аравии - Австралия и Аргентина, на рынке мяса птицы - Бразилия, Украина, Франция.

Производители кондитерских изделий конкурируют с европейцами, а также с турецкими и египетскими компаниями. При этом в 2020 году Россия стала крупнейшим поставщиком шоколадных кондитерских изделий на рынки ОАЭ, Катара и Бахрейна, а также вошла в тройку основных поставщиков сладостей в Саудовскую Аравию и Кувейт.

Наши производители на этих рынках, как и на рынках других стран, конкурируют с крупнейшими поставщиками продовольствия, с транснациональными компаниями. Поэтому они должны соответствовать не только местным требованиям, но и мировым стандартам качества. При этом надо отметить, что страны Персидского залива известны своими жесткими требованиями к продуктам питания. Более жесткие стандарты, возможно, есть только в Японии. И это вызов для российских компаний, заставляющий их совершенствовать производство и бизнес-процессы, что положительно влияет не только на экспорт, но и на внутренний российский рынок.

- Есть ли перспективы для реализации совместных проектов между российским бизнесом и бизнесом стран этого региона? В каких сферах это наиболее возможно? Есть примеры такого сотрудничества?

- Государства Персидского залива активно инвестируют в агропромышленное производство других стран. Это связано с необходимостью гарантировать поставки продовольствия из-за рубежа и налаживать тесные связи с производителями аграрной продукции.

В России в последние годы было несколько крупных сделок с участием инвесторов из Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии, все они нацелены на внутрироссийский рынок. В частности, Kuwait Investment Authority (KIA) в партнерстве с РФПИ инвестировал в проекты по производству говядины, макарон и молока, Mubadala из ОАЭ и саудовский Public Investment Fund (PIF) - в производство говядины.

Вообще перспективной может быть такая схема сотрудничества: арабские инвесторы вкладываются в российские производственные компании, занимающиеся как производством сырья, так и его переработкой, вероятно, до высоких переделов. А российские компании, в свою очередь, инвестируют совместно с арабскими фондами в инфраструктурные объекты в регионе Ближнего Востока для расширения цепи поставок своей продукции, включая ее переработку на местных рынках.

- В чем особенность российской агронедели в Дубае? Какова программа мероприятия, какая продукция представлена? Ждете ли вы прорыва в торговле после выставки?

- Российская аграрная отрасль будет представлена необычно и ярко. На площадке павильона "Россия" с помощью современных креативных решений и мультимедийных технологий будет развернута экспозиция "AgroArtMuseum", которая расскажет о связи российской культуры и сельского хозяйства, значимости нашего аграрного производства и культуры для российской экономики, мировой культуры и общей продовольственной безопасности.

Мировой рынок продовольствия отличается большим разнообразием. Потребителю трудно запомнить все предлагаемые на выбор бренды. В этой ситуации люди часто ориентируются не на бренд, а на страну происхождения товара. Поэтому очень важно, чтобы у России был имидж экологически чистой, но в то же время технологичной и развитой страны, способной производить качественные, безопасные, полезные для здоровья и вкусные продукты.

В рамках недели сельского хозяйства состоятся встречи с крупными дистрибуторами и инвестиционными компаниями стран Персидского залива, Ближнего Востока и Африки. Будут проведены стратегические сессии, круглые столы и гастромероприятия. Мы планируем обсудить будущее мирового сельского хозяйства, потенциал инвестиционного сотрудничества между Россией и странами Персидского залива, современные тенденции развития ритейла и HoReCa региона, трансформацию аграрного образования с учетом новых, в том числе климатических, вызовов.

Параллельно с ЭКСПО-2020 в Дубае проходит международная выставка Gulfood 2022. В этом году на ней запланировано более 360 встреч с почти 90 компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и других стран.

Что касается прорыва, то внешнеэкономическая деятельность - это кропотливая и системная работа. Сегодняшние переговоры могут оформиться в подписанные контракты и физические поставки через несколько месяцев. Но по опыту предыдущих подобных мероприятий можно уверенно сказать, что участие в них увеличивает возможности наших компаний в плане экспорта своей продукции на рынки стран Ближнего Востока и Африки. Подобная деловая миссия состоялась у нас с Алжиром осенью 2020 года, а с ноября 2021 года российская пшеница начала активно вытеснять европейскую с этого рынка и поставки достигли исторического рекорда.