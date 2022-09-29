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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

РФ рассчитывает нарастить экспорт пшеницы в Алжир

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - РФ рассчитывает нарастить экспорт пшеницы в Алжир, сообщает Минсельхоз по итогам заседания российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов Алжира Мохаммеда Абдельхафида Хенни.

"Особое внимание уделяется вопросам развития торговли сельхозпродукцией, в том числе увеличения поставок российского зерна. Хочу поблагодарить алжирских коллег за последовательное смягчение требований к импорту зерновой продукции. Это позволило нашим экспортерам увеличить поставки пшеницы на алжирский рынок. Вместе с тем в текущих условиях для дальнейшего наращивания объемов экспорта предстоит провести большую совместную работу", - заявил на заседании Патрушев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в июне 2021 года РФ после пятилетнего перерыва возобновила поставки пшеницы на алжирский рынок. Это стало возможным благодаря тому, что Алжир допустил поставки пшеницы с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%. Ранее допускалось только 0,1%. Пшеница требуемого Алжиром качества (high-pro) выращивается в основном в Краснодарском крае и в сибирских регионах.

Всего Алжир импортирует около 6 млн тонн пшеницы (5 млн тонн мягкой и 1 млн тонн твердой) в год.

Минсельхоз также сообщил, что на заседании межправкомиссии в качестве основных задач на перспективу было названо развитие партнерства в сфере машиностроения, энергетики, добывающей промышленности и фармацевтики.

В 2021 году объем взаимной торговли между РФ и Алжиром достиг $3 млрд.

Алжир Россия
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