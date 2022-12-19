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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

В Севастополе россиянин получил 12 лет колонии за передачу Украине информации о ЧФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Севастопольский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина за госизмену в пользу Украины, сообщили в ФСБ России.

Суд также оштрафовал его на 100 тысяч рублей и приговорил к ограничению свободы на год. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, Петрушин "по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации". Его деятельность своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Петрушин был задержан в апреле 2021 года. 21 апреля его арестовал Ленинский суд Севастополя. В июне 2021 года сообщалось, что его доставили из Крыма в Москву.

Фабула его дела не раскрывалась.

ФСБ Севастополь Евгений Петрушин Украина Черноморский флот
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