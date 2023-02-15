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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ФСБ пресекла канал поставок за рубеж разработок военного кораблестроения в Крыму

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения перекрыт в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в среду.

По данным УФСБ, в период ликвидации одного из предприятий с его территории сотрудники организации незаконно вывезли часть технической документации в сфере военного кораблестроения, которую хранили у себя дома, а также в гаражах.

"С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение", - отмечается в пресс-релизе.

Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявило официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Изъятая документация передана АО "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе, говорится в сообщении.

ФСБ Крым
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