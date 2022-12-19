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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Удмуртия снова не смогла привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минфин Удмуртии не получил ни одной заявки от банков на аукционы по предоставлению региону кредитных линий с общим лимитом 5 млрд рублей, говорится в документах в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер".

Аукционы признаны не состоявшимися.

Минфин Удмуртии ранее объявил о проведении 5 аукционов для привлечения возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая. Средства планировалось привлечь на 1 год по ставке не выше 8,5% годовых для финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств республики.

В ноябре Удмуртия также намеревалась привлечь кредитные средства на тех же условиях, но и тогда на аукционы не было подано ни одной заявки.

В июне сообщалось, что Удмуртия полностью заместила коммерческие задолженности бюджетными кредитами РФ.

С учетом изменений доходы бюджета республики на текущий год утверждены в объеме 104,243 млрд рублей, расходы - 111,582 млрд рублей, дефицит - 7,339 млрд рублей, или 6,6% расходов.

По данным Минфина Удмуртии, госдолг региона на 1 декабря составлял 71,5758 млрд рублей. Основная доля в нем приходится на бюджетные кредиты - 66,5758 млрд рублей, или 93% общего объема госдолга. Остальное занимают обязательства по ценным бумагам - 5 млрд рублей под 10,5% годовых.

Удмуртия Минфин
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