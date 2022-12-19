Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Hyundai начал увольнять сотрудников российского автозавода

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российский автозавод южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, Петербург) приступил к увольнению сотрудников.

"Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В октябре южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники сообщала, что Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в России. План продажи завода возник из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. В частности, ограничена возможность перевода денег между центральным офисом компании и российским филиалом.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта текущего года из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка автомобилей Hyundai продолжилась на заводе "Автотор" в Калининграде, однако недавно прекратилась, отмечало издание. При этом Hyundai продолжал платить зарплату сотрудникам, а также за содержание завода - налоги, оплачивать счета за воду и электроэнергию.

"Тона ильбо" отмечала, что в то же время автоконцерну может быть сложно покинуть российский рынок из-за вложенных средств в развитие. Так, Hyundai в начале ноября 2020 года закрыл сделку по покупке бывшего завода General Motors в Петербурге. В июне этого года газета "Деловой Петербург" со ссылкой на источник сообщала, что южнокорейский автоконцерн заморозил проект реконструкции завода. Причины приостановки не уточнялись.

Также в сентябре 2021 года введен в эксплуатацию завод по производству двигателей ООО "Хендэ Виа Рус" (подразделение Hyundai) в Петербурге. Объем инвестиций в проект оценивался в 15,8 млрд рублей.

ХММР в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Завод выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность - более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai Петербург Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля

Корабль на замену поврежденному "Союзу МС-22" могут запустить к 19 февраля

Лидер ДДТ Шевчук не смог добиться в суде отмены штрафа по делу о дискредитации армии

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Путин подписал закон о запрете предоставления иностранцам услуг суррогатного материнства

Путин подписал закон о запрете предоставления иностранцам услуг суррогатного материнства

Найдено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22"

Найдено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22"

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"

Глава Минцифры констатировал, что VPN-сервисы в России "не приживаются"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });