Туроператоры не заметили спада продаж туров в Египет на фоне проблем iFly

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Отмена рейсов авиакомпании IFly в Египет не повлияла на продажи туров в этом направлении, спрос накануне Нового года остается стабильным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ссылаясь на данные турагентств.

"Аннуляций забронированных туров также почти нет", - сказала она.

Тюрина высказала мнение, что случай с IFly должен лишний раз убедить туристов, что покупка тура у туроператора более надежна, чем самостоятельная организация поездки.

"Те, кто купил только авиабилеты, не получат возврат денег от отелей, так как отельеров не волнует, что авиакомпания не выполнила рейс. Немало туристов вовремя не вылетели из Египта домой, но туроператоры оплатили им и проживание в отелях 4-5*, и питание. А самостоятельным туристам приходится самим платить за гостиницу в дни ожидания вылета", - добавила она.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменяет рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и обратно из-за запрета властей Иордании летать через воздушное пространство королевства. Причиной в Аммане назвали вопросы к страховому покрытию. Более тысячи туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания предлагала разрешить ей полеты над Сирией, но в Росавиации сочли такие рейсы небезопасными. Росавиация и МИД обсуждают проблему с властями Иордании.

Тюрина также сообщила, что в последние две недели продажи новогодних туров активизировались, до 70% бронирований приходится на российские направления, среди них с отрывом лидируют Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Среди зарубежных направлений в среднем ценовом сегменте туристы выбирают Турцию и Египет, в высоком - Мальдивы, Индонезию, Эмираты и Таиланд.