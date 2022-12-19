Песков назвал посягательством на рыночный процесс согласование ЕС потолка цен на газ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что согласование ЕС потолка цен на газ противоречит рыночным принципам.

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, потребуется время, чтобы "тщательно взвесить все за и против" при выработке российских ответных мер.

"Вы знаете, что чуть-чуть затянулся вопрос по нефтяному потолку. Но он будет опубликован, так же будет и с газом. Потребуется какое-то время", - сказал Песков.

Информацию о согласовании странами ЕС потолка цен на газ также прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вообще (у меня нет - ИФ) никакой реакции (на эту информацию - ИФ). Это их личное дело. Больше нечем заняться - пускай", - заявил журналистам в понедельник Лавров в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать данную новость.

Ранее в понедельник стало известно, что страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по потолку цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорилось в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.