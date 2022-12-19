В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час

Механизм корректировки газового рынка начнут применять с 15 февраля

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, сообщило в понедельник постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по потолку цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорится в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

Потолок, как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.

В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

"Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками и в случае, если оно заметит, что произошло применение механизма коррекции, оно опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте", - говорится в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что к 23 января 2023 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка.