В Вильнюсе заявили, что не все страны ЕС были согласны с введением потолка цен на газ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС, 19 декабря обсуждавшие в Брюсселе установление лимита цен на газ, во второй половине дня понедельника пришли к компромиссу, однако с ним были согласны не все страны, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис журналистам.

"К полудню (в понедельник - ИФ) напряженность достигла своего пика, и, возможно, не всем сторонам нравилось то, что происходило. Во второй половине дня все стороны, наконец, нашли компромисс и с ним согласились все страны, кроме трех", - сказал Крейвис.

По словам министра, Нидерланды и Австрия воздержались при голосовании по такому ограничению цены, а Венгрия проголосовала против.

Глава Минэнерго уточнил, что последнее поданное им предложение о верхнем пределе цены на газ составляло 160 евро за МВт.ч.

На голландской газовой бирже TTF, которая считается основной площадкой ценообразования на газ в Европе, цена январского фьючерса в понедельник вечером составляла 106,6 евро за МВт.ч. При этом в конце августа цена месячных фьючерсных контрактов превышала 300 евро.

В целом министр назвал договоренности о верхнем пределе цены на газ в размере 180 евро за МВт.ч хорошим результатом. Ограничение вступит в силу 15 февраля и будет действовать один год.

"Хочу порадоваться, что нам наконец-то удалось добиться желаемого и хорошего результата. Потолок установлен на уровне 180 евро за МВт.ч. (...) Это половина верхнего предела цены, которую мы достигли в августе", - заявил Крейвис.

"Это было сделано для того, чтобы газовые грузы в любом случае доходили до Европы и чтобы у нас никогда не заканчивался газ. (...) Начало заполнения хранилищ - конец марта, поэтому инструмент точно будет, когда он нам понадобится", - добавил он.

По словам министра энергетики, верхний предел ограничит возможный скачок цен, когда начнется сезон заполнения газохранилищ.

"Весной снова начнется заполнение газохранилищ, и этот потолок не только ограничит возможный скачок цен, но и автоматически убавит аппетиты газовых трейдеров", - сказал Крейвис.

В поисках вариантов снижения чрезвычайно высоких цен на газ и электроэнергию Чехия, председательствующая в ЕС, в начале осени предложила установить потолок цен на газ. Испания и Португалия применяют ограничения на газ, используемый для производства электроэнергии, с июня с разрешения Брюсселя, и в результате у них один из самых низких уровней цен на электроэнергию в ЕС.

В этом вопросе европейский блок раскололся на два лагеря. Такой потолок был поддержан примерно половиной стран сообщества, включая Литву, но против выступали Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Венгрия на том основании, что потолок цен на газ может отпугнуть поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) от ЕС и направить СПГ на другие рынки, тем самым нарушая надежность поставок. Кроме того, ценовое ограничение может повысить спрос на газ, что может привести к опустошению газохранилищ, заполненных на зиму.

По словам Крейвиса, некоторые страны выступили против газового потолка из-за зарегистрированных на их территории компаний по добыче или торговли газом.

"Было и лоббирование. Некоторые министры сказали, что им даже звонили из некоторых компаний. Все было, но я рад, что нам, наконец, удалось добиться результата", - отметил министр.

В конце ноября Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены на газ в размере 275 евро за МВт.ч. Позже Чехия предложила установить потолок в 220 евро на голландском газовом хабе TTF. Однако 13 декабря министрам стан ЕС не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.