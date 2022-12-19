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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ответ России на введение потолка цен на газ после анализа ситуации будет аналогичным ответу на потолок цен на нефть, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти", - сказал Шульгинов журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по потолку цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорилось в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

Потолок, как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.

Николай Шульгинов Минэнерго РФ
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