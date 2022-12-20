Что случилось этой ночью: вторник, 20 декабря

Заявление Путина об усилении работы органов безопасности, возможный ответ РФ на введение потолка цен на газ, договоренность о ценах на энергоносители между Москвой и Минском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков. Президент отметил, что места массового пребывания граждан, а также стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры должны находится под постоянным контролем.

- Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ. По словам Николая Шульгинова, реакция Москвы может быть аналогичной тем мерам, которые будут приняты в отношении ценового потолка на российскую нефть.

- РФ и Белоруссия согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики. По итогам российско-белорусских переговоров Владимир Путин сообщил, что были достигнуты договоренности по поводу цен на энергоносители. Он добавил, что энергетическое сотрудничество эффективно для обеих стран.

- Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер". Он также поблагодарил Владимира Путина за поддержку и выполнение обещания по поставке вооружений.

- Трамп назвал свое возможное судебное преследование попыткой сорвать предвыборную кампанию. Так он отреагировал на решение спецкомитета Палаты представителей Конгресса по расследованию обстоятельств штурма Капитолия направить в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента США.