Глава "Роскосмоса" надеется на штатное возвращение на Землю экипажа "Союза МС-22"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что специалисты сделают все возможное для безопасного и штатного возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции (МКС).

"Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции", - сказал Борисов в ходе переговоров с российским экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA.

"Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и ваше нормальное штатное приземление", - заявил он.

Командир экипажа корабля "Союз МС-22" космонавт Сергей Прокопьев в свою очередь отметил, что экипаж станции готов к любым нештатным ситуациям.

"Нештатные ситуации такого образа мы уже проходили при подготовке к полету, поэтому для нас все идет так, как мы отрабатывали на Земле", - сказал Прокопьев.

Сообщалось, что штатное окончание миссии экипажа "Союз МС-22" на МКС запланировано на 28 марта 2023 года.

Накануне Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря. Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.

В "Роскосмосе" сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.

Раннее в госкорпорации сообщали, что специалисты "Роскосмоса" провели осмотр внешней поверхности корабля "Союз МС-22" и обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22".

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС. По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.