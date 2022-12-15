Причиной утечки на корабле "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Причиной появления утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия - изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сказал Крикалев. Видео с его заявлением распространил "Роскосмос" в четверг.

По словам Крикалева, специалисты проводят анализ последствий на приборно-агрегатный отсек корабля и смотрят тепловой баланс.

"Никаких других изменений в телеметрических параметрах ни корабля "Союз", ни станции, ни на российском, ни на американском сегменте не обнаружено, поэтому космонавтам сейчас ничего не угрожает, работа продолжается", - сказал Крикалев.

Он заявил, что по результатам анализа состояния корабля будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

По словам Крикалева, в четверг в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз".

Ранее в "Роскосмосе" сообщали о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля "Союз МС-22". Перед этим госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По данным госкорпорации, на данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к станции.

"Корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок", - сказали в ЦУП.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.