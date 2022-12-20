Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

США предложили РФ вернуть на Землю экипаж "Союза МС-22" на своем корабле

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции (МКС) на своем корабле, в настоящий момент в этом нет необходимости, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Они (США - ИФ) предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом нет сегодня никакой необходимости", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" сообщил, что специалисты сделают все возможное для безопасного и штатного возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-22" с МКС.

По его словам, корабль "Союз МС-23" в случае ускоренной отправки полетит к МКС в беспилотном режиме, чтобы вернуть космонавтов.

Накануне Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия размером 0,8 мм, из-за которого произошла ее разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря.

Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.

В "Роскосмосе" сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.

Союз МС-22 Юрий Борисов США Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла в I чтении закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

Навигация завершилась на Волго-Донском судоходном канале

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Три человека погибли при возгорании на газопроводе в Чувашии

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"

Факельное горение ликвидировано на месте повреждения газопровода в Чувашии

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Госдума приняла закон о передаче IT-баз страховщиков "дочке" ЦБ РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });