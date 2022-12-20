США предложили РФ вернуть на Землю экипаж "Союза МС-22" на своем корабле

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции (МКС) на своем корабле, в настоящий момент в этом нет необходимости, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Они (США - ИФ) предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом нет сегодня никакой необходимости", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" сообщил, что специалисты сделают все возможное для безопасного и штатного возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-22" с МКС.

По его словам, корабль "Союз МС-23" в случае ускоренной отправки полетит к МКС в беспилотном режиме, чтобы вернуть космонавтов.

Накануне Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия размером 0,8 мм, из-за которого произошла ее разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря.

Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.

В "Роскосмосе" сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.