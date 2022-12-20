Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), представители группы получили извещение об этом, сообщила во вторник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

"Да, подали иск о ее ликвидации, по формальному признаку, что она, якобы, является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах", - сказала Меркачева "Интерфаксу".

Как сообщили Меркачевой представители МХГ, они получили извещение о данном иске во вторник.

"Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений, то есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", - добавила Меркачева.

Иск подан в Мосгорсуд. "Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Московская Хельсинская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.