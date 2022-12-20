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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Что произошло за день: вторник, 20 декабря

Снижение курса рубля к доллару и евро, иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы, взрыв на газопроводе в Чувашии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Во вторник на "Московской бирже" рубль заметно подешевел к доллару и евро. К 19:00 доллар подорожал на 1,16 рубля, до 68,88 рубля. В течение торгов курс доллара поднимался выше 69 рублей впервые с 11 мая. Евро подорожал на 1,4 рубля, до 73,5 рубля, а днем курс евро поднимался выше 74 рублей также впервые с 11 мая.

- Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Как сообщила член СПЧ Ева Меркачева, речь идет о ликвидации по формальному признаку - в связи с тем, что организация является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах.

- Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии. За ним последовало факельное горение, которое удалось ликвидировать. Погибли три человека, которые участвовали в работах на газопроводе. Еще один человек уцелел. Срок возобновления работы газопровода неизвестен. Возбуждено уголовное дело.

- МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом). В базе розыска МВД России не уточняется статья УК, на основании которой он разыскивается.

- Порядка ста тысяч айтишников покинули РФ в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, это примерно 10% от общего числа сотрудников, но 80% уехавших продолжают работать на российские компании. Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов. Между тем сенатор Андрей Клишас заявил, что работа над законопроектом о запрете "удаленки" для налоговых нерезидентов по ряду специальностей завершится в ближайшие дни.

- Российский аналог "Википедии" планируют запустить в начале 2023 года - это будет научно-образовательный энциклопедический портал "Знания".

- Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России. Он руководит ОКР с 2018 года.

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