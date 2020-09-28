Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Умер основатель правозащитной Московской Хельсинской группы диссидент Юрий Орлов, говорится в сообщении на сайте группы. Ему было 96 лет.

Он умер 27 сентября.

"Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением", - отметили в Хельсинкской группе.

"Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения", - напомнили правозащитники.

Юрий Орлов родился в 1924 году в деревне в Ногинском районе Подмосковья. Он участвовал в Великой Отечественной войне. После нее окончил физтех МГУ и работал в Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР, входящей в Атомный проект СССР.

В 1956 году на партийном собрании, посвященном обсуждению доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС, выступил и назвал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию "убийцами, стоявшими у власти". Вскоре после этого он был исключен из КПСС и уволен из института.

Следующе 16 лет Орлов работал в Ереванском физическом институте Академии наук Армянской ССР. В 1963 года стал доктором физико-математических наук. С 1972 года - старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Через год его оттуда уволили за поддержку академика Сахарова. С 1986 года он был профессором Корнеллского университета США.

Московскую Хельсинкскую группу Орлов основал в 1976 году, это первая правозащитная организация в СССР. В том же году он был арестован за правозащитную деятельность по статье 70 УК РСФСР ("антисоветская агитация и пропаганда"), через год был приговорен к семи годам заключения и пяти годам ссылки. Отбывал срок он как политзаключенный в селе Кобяй Кобяйского района Якутской АССР.

В 1986 году Орлов был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР 5 октября 1986 года в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН.