Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров

Он попросил Путина обеспечить шахтерам бронь от мобилизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На Луганщине на фронт ушли около 58% сотрудников угледобывающих предприятий, которые находились непосредственно в забое, сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Основу экономики нашей республики конечно же составляет угольная отрасль. (...) В связи с началом СВО 58% процентом шахтеров, которые работают в забое, ушли на фронт. К примеру, на сегодняшний день, на одной из шахт трудятся порядка трех человек, где должны работать больше 300. Предприятие стало нерентабельным", - цитирует его слова пресс-служба Кремля.

"Сокращению подверглись порядка 32 тысяч человек на шахтах, но 29 тысяч человек буквально в тот же день перешли работать просто на другие шахты. Какой-то части мы предоставили возможность раньше выйти на пенсии", - отметил Пасечник.

Он попросил президента обеспечить шахтеров ЛНР бронью от призыва на спецоперацию.