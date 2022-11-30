Жителям ЛНР разрешили выезжать за пределы региона

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил ограничения на выезд за пределы ЛНР, введённые в момент объявления всеобщей мобилизации в регионе.

"Вопрос выезда за пределы ЛНР волновал многих наших граждан. Существовали некоторые ограничения до вхождения республики в состав РФ. Сегодня подписал документ, признающий утратившими силу нормы и указы, которыми ранее были установлены ограничения", - написал Пасечник в среду на своей странице в соцсетях.

Теперь, по его словам, жители ЛНР "спокойно могут передвигаться по территории нашего государства - Российской Федерации".

19 февраля Пасечник указом объявил на территории ЛНР всеобщую мобилизацию граждан, в рамках документа был установлен запрет на выезд за пределы ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.