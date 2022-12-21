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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Госдума приняла закон о приостановке взыскания долгов с мобилизованных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий единообразный перечень оснований для приостановки принудительного взыскания долгов с мобилизованных и добровольцев, а также рассмотрения дел в судах с их участием.

Изменения вносятся в процессуальные кодексы, регулирующие рассмотрение дел в судах (за исключением уголовных), а также в закон "Об исполнительном производстве". Авторами инициативы (N223501-8) стала группа депутатов и сенаторов.

Согласно документу, суд сможет приостановить производство по делу, если мобилизованный или ушедший служить по контракту добровольцем не попросит рассмотреть дело в его отсутствие. Кроме того, суд сможет приостановить рассмотрение спора из-за отсутствия по аналогичным причинам гендиректора компании, если он не передал никому свои полномочия, а рассмотрение дела без него невозможно.

Кроме того, согласно проекту, мобилизованные и добровольцы будут временно - на срок службы - освобождаться от принудительного взыскания долгов (за исключением алиментов и по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца). Для этого потребуется обращение к приставу или в банк.

Ко второму чтению в документ было внесено дополнение, согласно которому временная заморозка взысканий будет предоставляться и на время прохождения военной службы в органах Федеральной службы безопасности и выполнения задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, также службы в войсках национальной гвардии РФ, оказывающих содействие пограничным органам федеральной службы безопасности.

Госдума
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