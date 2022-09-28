Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановят дела по взысканию задолженностей с подлежащих мобилизации граждан, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"ФССП информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению", - говорится в сообщении, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом "Об исполнительном производстве" "судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ".

"Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения", - говорится в сообщении.

Соответствующее взаимодействие налажено между ФССП и Минобороны, добавили в ведомстве.