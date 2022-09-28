Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановят дела по взысканию задолженностей с подлежащих мобилизации граждан, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"ФССП информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению", - говорится в сообщении, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом "Об исполнительном производстве" "судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ".

"Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения", - говорится в сообщении.

Соответствующее взаимодействие налажено между ФССП и Минобороны, добавили в ведомстве.

ФССП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Россиянам разъяснили, что существует только одна форма оповещения мобилизуемого

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute
Военная операция на Украине

Песков отметил, что решение о переформатировании СВО в КТО может принять только президент

Россия будет настаивать на своем участии в расследовании ЧП на "Северном потоке"

Россия будет настаивать на своем участии в расследовании ЧП на "Северном потоке"

Госдума проведет 3 октября внеплановое заседание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });