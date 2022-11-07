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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Законопроект о запрете начислять проценты при кредитных каникулах для мобилизованных внесен в Думу

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Регионы просят пересмотреть принятый Госдумой в октябре законопроект о предоставлении каникул по потребительским кредитам мобилизованным гражданам и отменить норму, согласно которой в течение срока кредитных каникул на размер основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

Документ (№229147-8) размещен в электронной базе данных парламента. Законопроект подготовлен Орловской областной думой.

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В конце сентября Госдума приняла закон, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации, может претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом в случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

В принятом законе было прописано, что течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита. Внесенный законопроект предлагает убрать эту норму.

"В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору, на день установления льготного периода проценты не начисляются", - говорится в поправках к закону о "мобилизационных" кредитных каникулах.

"Принятие настоящего законопроекта позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей", - считают авторы.

Документ внесен без заключения правительства.

Госдума
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