Песков отказался назвать месторасположение штаба, который посетил Путин

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать месторасположение объединенного штаба родов войск, который посетил на днях Владимир Путин.

На брифинге его попросили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что этот штаб находится в Ростове-на-Дону.

"Мы, как вы обратили внимание, месторасположение этого штаба не указывали, не имеем право этого делать, - ответил он. - Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим".

Как сообщалось, заседание объединенного штаба родов войск, которое провел Путин, прошло в ночь на субботу, 17 декабря.