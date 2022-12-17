Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", - сообщил он.

"Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими", - отметил Песков.